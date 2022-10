Charles wird alle seine Enkelkinder gleich gern haben – das wollen wir gar nicht anzweifeln. Doch besonders über die Geburt von einer Prinzessin habe sich der König gefreut. Wir die britische Zeitung «Mirror» schreibt, soll King Charles III. wegen Charlotte ganz aus dem Häuschen gewesen sein. Im Jahr 2015, kurz nachdem sie zur Welt gekommen ist, wurde Charles bei einem Besuch in Poundbury in Dorset mit Gratulationen überhäuft. Stolz antwortete er: «Ich bin begeistert. Ich hatte auf eine Enkelin gehofft», so der damalige Prinz of Wales. Charlotte sei ganz besonders hübsch, schwärmte er und nannte gleich noch den Grund für seine euphorische Reaktion.