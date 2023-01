Das sind die Reaktionen auf Prinz Harrys Skandal-Memoiren

Beides, wie es scheint. Und zwar nehmen sie Stellung, indem sie nichts sagen. King Charles III. (74), Prinz William (40) und dessen Ehefrau Prinzessin Kate (41) sollen kaut dem britischen «Mirror» ihren Angestellten mitgeteilt haben, dass man dem normalen Tagesgeschäft nachgehen wird. Und so plant der Monarch am morgigen Donnerstag, an eine Gemeindeversammlung in der Nähe seines schottischen Landsitzes Balmoral zu reisen, während William und Kate an einer Gemeindeveranstaltung im Norden Englands erwartet werden.