Das waren die ersten Wochen von King Charles III.

19. September 2022

Die letzte grosse Königin tritt ihre letzte Reise an. Der 19. September war der Tag, an dem Queen Elizabeth II. zu Grabe getragen wurde. Über vier Milliarden Menschen verfolgten am Fernseher die Beerdigung aus London. Als in der Westminster Abbey, dem Ort des Trauergottesdienst, die britische Nationalhymne gespielt wurde, ändert sich der Text erstmals seit 70 Jahren. In diesem Moment hiess es nicht mehr «God save the Queen», sondern «God save the King». Bei dieser Passage sah man Charles an, dass er den Tränen nahe ist, die Textänderung machte den Tod seiner Mutter so schmerzhaft real und endgültig.