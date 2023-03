Wieso schleppt man King Charles immer auf den Markt?

Heute, am Freitag, beendet King Charles III. (74) seinen dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland. Nachdem am Mittwoch das grosse Staatsbankett mit hochkarätigen Gästen wie Angela Merkel und Sänger Campino stattfand, besuchte der britische Monarch gestern, am Donnerstag, einen Wochenmarkt in Berlin. Dabei schüttelte er Hände, probierte Rauchlachs und schien auch sonst eine gute Zeit zu haben. Es wurde geschlemmt, gelacht und mit Fans gesprochen.