Das Versailles des Öko-Königs

«Es ist nicht alles perfekt»

Fran (73) und ihr Mann David Leaper (75) ein Ehepaar im Ruhestand, kehrten vor 18 Jahren dem Norden Englands den Rücken, um sich in Poundbury niederzulassen. Der ehemalige Chirurg und Professor ist eine der angesehenen lokalen Persönlichkeiten im Modellort von König Charles III. Die Leapers leben in einem zweistöckigen Herrenhaus im georgianischen Stil, im kleinen Garten ein Schwimmteich, in dem sich ein paar Goldfische tummeln. In der Garage stehen Davids Jaguar-Coupé und der Mini Cooper seiner Frau Fran.