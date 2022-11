Sein Teddy begleitete King Charles III. noch bis ins Erwachsenenalter

Zumindest in Hinblick auf ein altes Spielzeug aus Kindertagen scheint der heutige König Charles III. (73) eine ausgesprochen treue Seele zu sein. Das geht jedenfalls aus einem neuen Buch hervor, das am 8. November unter dem Titel «The King: The Life of Charles III» erscheinen soll. «Page Six» will bereits einen Blick in das Werk von Christopher Andersen geworfen haben und dabei unter anderem über eine interessante Passage zu einem Teddybär gestolpert sein. Demnach hegte und pflegte Charles noch bis ins Erwachsenenalter - von seinen Vierzigern ist die Rede - das geliebte Stofftier.