Ist King Charles seiner Camilla untreu geworden?

Hat Charles Camilla betrogen?

Jetzt wollen britische Medien allerdings herausgefunden haben, dass Charles nicht nur Diana untreu wurde, sondern auch seiner Camilla. Kaum zu glauben, mussten die zwei doch so lange und hart für ihre Liebe kämpfen. Die angebliche Affäre soll zwar lange zurückliegen, aber die Person, mit welcher sie stattgefunden haben soll, überrascht doch. Denn 2003 soll Charles eine gewisse Eva-Maria O'Neill (73) auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Salzburg in Österreich kennengelernt haben und, wie «Bunte» berichtet, soll es auf beiden Seiten sofort gefunkt haben. Aber der Name O'Neill klingt doch verdächtig vertraut, oder?