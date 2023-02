So beschrieb Charles mit 20 Jahren seine Traumfrau

Nun geht ein Interview auf der Social-Media-Plattform Tiktok viral, in dem Charles beschreibt, was für Attribute seine Traumfrau mitbringen soll. Und offenbar hatte der 20-jährige Prince of Wales schon damals ganz genau Vorstellungen davon, wie seine Angetrauten zu sein hat. «Wenn man in meiner Position heiratet, dann heiratet man jemanden, der irgendwann vielleicht Königin wird. Also muss man sehr sorgfältig entscheiden.» Mit dieser Aussage bestätigte er, was Jahre später sein Sohn Prinz Harry (38) in seinen Memoiren behaupt, nämlich, dass die Männer der Royal Family ihre Partnerin mehr mit dem Kopf als mit dem Herzen auswählen würden.