Die bodenständigen Nebenjobs der Royals

Die modelnden Royals

Noch dürfen Nikolai (23) und Felix (20) von Dänemark sich Prinzen nennen, ab kommendem Jahr ist es mit dem Titel allerdings vorbei. Grossmutter Königin Margrethe hat nämlich beschlossen, allen Kindern von Prinz Joachim die Titel zu entziehen, um ihn nach ihrer Aussage ein normaleres Leben zu ermöglichen. Wie gut, dass sich die zwei Brüder bereits in der Vergangenheit bemühten, ein potenzielles zweites Standbein neben dem royalen Leben aufzubauen – das Modeln. Das könnte ihnen in Zukunft zugute kommen. Nikolai lief bereits an der Pariser Fashion Week für Marken wie Dior, zierte sogar das Cover der skandinavischen Vogue. Und auch sein kleiner Bruder Felix machte bereits erste Gehversuche in der Fashionwelt. Ob sie diesen Nebenjob jedoch in Zukunft hauptberuflich machen möchten, bleibt abzuwarten.