Das sind die Essgewohnheiten der britischen Royals

Prinz William mag es ungesund

Während Charles also zwangsweise darauf achtet, nicht zu viel zu essen und bei seinen Mahlzeiten auf seinen ökologischen Fussabdruck achtet, nimmt sein Sohn und Thronfolger Prinz William (40) das mit der gesunden Ernährung anscheinend nicht ganz so genau. Im Rahmen eines Besuchs in seinem neuen Herzogtum Cornwall sprach William mit einer Ernährungsberaterin – was ihm sichtlich unangenehm war, denn besonders ausgewogen scheint sich der Prince of Wales nicht zu ernähren. So erzählte er Monique Hyland, was er am Tag zuvor alles gegessen habe. Laut Hyland war dem Royal dies sichtlich unangenehm, denn ihm scheint selbst bewusst zu sein, dass sein Essverhalten gesünder sein könnte.