Rücktritt von Liz Truss passt King Charles ganz gut

Schallende Ohrfeige für King Charles

Beim Händeschütteln zwischen dem König und Liz Truss schien zuerst noch alles gut. Doch dann sagte Charles: «Back again, oh dear, oh dear!» Übersetzt: «Zurück, oje, oje!» King Charles war nämlich nur mässig gut auf die Premierministerin zu sprechen, denn diese verbot ihm eine Teilnahme an der UNO-Weltklimakonferenz, die am 6. November in Scharm El-Scheich in Ägypten stattfindet. Für Charles, der sich zeitlebens für den Klimaschutz einsetzte, eine schallende Ohrfeige.