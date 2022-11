Darum wird die Geburtstagsparty von Charles zauberhaft

Das soll allerdings nicht heissen, dass es keine Zauberei an der Geburtstagsfeier des Königs am 1. Dezember geben wird, denn Charles soll ein grosser Fan von Zaubertricks sein. Richtig gehört. Der König von England liebt Magie, Zaubertricks und dergleichen, soll sogar selbst einige kleine Kunststücke in der Welt der Illusionen beherrschen. Doch was wäre eine Party eines solchen Fans ohne eine Zaubershow?