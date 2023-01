Charles soll Meghans Anwesenheit verboten haben

Die Queen war am 8. September auf ihrem Anwesen in Schottlang gestorben. Harry und Meghan waren in London, als sich der Gesundheitszustand der Königin verschlechterte. Das Paar, das seit 2020 in den USA lebt, war in Europa, um Charity-Auftritte wahrzunehmen. Der Herzog und die Herzogin von Sussex wollten offenbar zur Queen reisen, als es dieser schlechter ging. Harry kam schliesslich alleine nach Schottland - auf direkte Anweisung von Charles, wie Harry «Daily Mail» zufolge nun in seinem Buch behauptet. Sein Vater habe ihm demnach erklärt, dass er Meghan nicht mitbringen soll. Prinz Harry, der erst nach dem Tod der Monarchin in Balmoral eintraf, schreibt zudem, er habe vom Ableben der Königin durch die Nachrichten-Website der BBC erfahren.