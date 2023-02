Nun die grosse Sensation: Als heiligster Teil einer Krönung galt bisher immer die Salbung mit dem sakralen Öl über das Haupt des Monarchen oder der Monarchin. An Charles Krönung könnte im Mai zum ersten Mal sogar das Volk bei diesem Ritual dabei sein – eine Premiere! Bisher wurde das Übergiessen des heiligen Öles stets privat gehalten, doch Charles kündigte ja bereits an, dass er so einiges anders machen wolle und so soll im Fernsehen also live übertragen werden, wie er als neuer König gesegnet wird.