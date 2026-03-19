Knaststrafe für Marius sorgt für Knatsch

Er nimmt sich, was er will – auch mit Gewalt. Er pfeift aufs Gericht – und verhöhnt seine Opfer. Doch jetzt zieht sich die Schlinge um den Hals des Sohnes der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit (52) zu: Die Staatsanwaltschaft will Marius Borg Høiby (29) für sieben Jahre und sieben Monate hinter Gitter bringen. Was halten unsere Royal-Expertin Flavia Schlittler vom Blick und der Königshauskenner der Schweizer Illustrierten, René Haenig, vom geforderten Strafmass? Nur soviel: Es gibt zwar Zeter, aber zum Glück nicht Mordio.