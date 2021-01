Kommen Kate und William nicht mehr nach Hause?

«Die Kinder haben so einen Durchhaltewillen, das ist unglaublich. Am Ende des Tages machen wir eine Liste von den Dingen, die wir gemacht haben. Zum Beispiel: Ein Zelt aufgebaut, ein Zelt abgebaut, einen Kuchen gebacken, gekocht, und so weiter. Es ist erstaunlich, was man alles in einen Tag stopfen kann.»

Herzogin Kate zu «BBC» über den ersten Lockdown mit ihren Kindern