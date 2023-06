Prinz Harry und Herzogin Meghan traten laut eigener Aussage für das Wohl ihrer Kinder Prinz Archie (4) und Prinzessin Lilibet (2) im Januar 2020 als arbeitende Royals von jeglichen Aufgaben zurück, trotzdem haben die beiden Enkel von König Charles nach wie vor einen recht bedeutenden Platz in der Thronfolge. Archie steht nach seinem Vater derzeit an sechster, Lilibet an siebter Stelle. Zwar stellen die Sussexes in Verbindung mit dem royalen Rücktritt in Sorgerechts-Fragen sicherlich eine Ausnahme dar, doch das Gesetz aus dem Jahr 1717 hat bis heute Bestand. So könnte der Regent im Falle einer Scheidung rein theoretisch definitiv mit über die Sorgerechts-Frage von Archie und Lilibet entscheiden. Fragen, die im Fall der Fälle geklärt werden müssten, wären: Bei welchem Elternteil – und damit auch in welchem Land – wird der Nachwuchs zukünftig und grösstenteils leben? Würde eine Scheidung tatsächlich zum Thema werden, könnte der König für seinen Zweitgeborenen hier sehr wichtig werden. Mit Charles an seiner Seite hätte Harry in potenziellen Sorgerechts-Fragen vermutlich viel in der Hand.