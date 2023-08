Kommt es zwischen Harry und seinem Vater zur Versöhnung?

«Der König hat am 20. September einen offiziellen Besuch in Frankreich, so dass er ein paar Tage in London bleiben kann, um seinen Sohn zu treffen. Die Mitarbeiter versuchen gerade, die Details abzustimmen», so der Insider weiter. Es wäre das erste persönliche Treffen zwischen den beiden seit der Veröffentlichung von Harrys Memoiren im Januar. Der König soll durch einige Behauptungen in dem Buch tief verletzend worden sein, vor allem auch durch jene, die gegen seine Frau, Queen Camilla (76), gerichtet sind.