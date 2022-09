Kommt Prinz George zur Beerdigung von Queen Elizabeth?

Kinder aus der Öffentlichkeit gehalten

Die Mitarbeiter seien «sehr daran interessiert, dass Prinz George in irgendeiner Weise bei der Beerdigung dabei ist, und sei es nur, um die Nation von der Nachfolge auf den Thron zu überzeugen.» George ist nach seinem Vater an zweiter Stelle der britischen Thronfolge. Eine andere Palastquelle fügte an: «Es wird derzeit diskutiert. Es wurde noch keine Entscheidung getroffen.»