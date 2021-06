Kommt Prinz Harry mit Sohn Archie nach London?

Prinz Harry soll am 1. Juli auf dem Gelände des Kensington Palasts eine Statue zu Ehren seiner Mutter enthüllen. Die 1997 bei einem Autounfall tödlich verunglückte Prinzessin Diana wäre an diesem Tag 60 Jahre alt geworden. Zusammen mit seinem Bruder Prinz William, 38, hat Harry seit 2017 an der Entwicklung der Statue mitgearbeitet. Zu deren Enthüllung werden die beiden dennoch angeblich getrennte Reden halten.