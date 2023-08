Kommt Prinzessin Madeleine nicht zum Thronjubiläum ihres Vaters?

In wenigen Wochen wird in Schweden eines der grössten Feste der vergangenen Jahre stattfinden. König Carl Gustaf (77) feiert am 15. September 2023 sein 50. Thronjubiläum und alle sind dabei. Wirklich alle? Denn beim Volk kommen langsam Zweifel auf, ob der König tatsächlich von all seinen Liebsten an diesem besonderen Tag umgeben sein wird – insbesondere von Prinzessin Madeleine (41).