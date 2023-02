König Carl Gustaf schwelgt in Erinnerungen über erstes Treffen mit Silvia

Der Rest ist Geschichte. Die beiden heirateten am 19. Juni 1976 und die bürgerliche Deutsche Silvia Sommerlath wurde Silvia, Königin von Schweden, Mutter von Kronprinzessin Victoria (45), Prinz Carl Philip (43) und Prinzessin Madeleine (40). In diesem Jahr sitzt Carl Gustaf seit 50 Jahren auf dem Thron und seine Silvia stärkte ihm vom ersten Tag an den Rücken und ist auch heute noch an seiner Seite. Und in der Dokumentation hört man heraus, wie sehr Carl Gustaf seine Königin immer noch bewundert.