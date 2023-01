Das ist das Ehe-Erfolgsrezept von König Carl Gustaf und Königin Silvia

König leidet an Erkältung

Momentan zieht sich der schwedische Regent allerdings zurück, denn wie der Palast verkündete, ist Carl Gustaf derzeit erkältet. Als Folge sagte er vergangene Woche seine Teilnahme am Gedenkgottesdienst für die Opfer des Holocaust ab und wird auch heute an einem diplomatischen Empfang im Schloss nicht teilnehmen können. Obwohl Carl Gustaf eigentlich dafür bekannt ist, trotz angeschlagener Gesundheit seine Pflichten wahrzunehmen, entschied er sich diesmal aus Rücksicht aller Teilnehmenden, daheim zu bleiben und sich auszukurieren. In Abwesenheit des Königs werden aber Königin Silvia, Kronprinzessin Victoria (45) und deren Ehemann Prinz Daniel (49) die Stellung an der Veranstaltung halten.