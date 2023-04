König Carl Gustaf: Viel Programm an seinem 77. Geburtstag

Das Geburtstagsprogramm für König Carl XVI. Gustaf

«Heute wird der König 77 Jahre alt. Der König wurde am 30. April 1946 auf Schloss Haga geboren», ist in dem Beitrag zu lesen. Der Geburtstag des Königs sei auch ein öffentlicher Flaggentag in Schweden, der mit einem Salutzug der Armeekapelle zelebriert wird, wie der Homepage des schwedischen Königshauses zu entnehmen ist.