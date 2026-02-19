König Charles äussert sich zur Festnahme von Bruder Andrew Mounutbatten-Windsor

Ex-Prinz Andrew wurde an seinem Geburtstag verhaftet

Am Vormittag war Andrew an seinem 66. Geburtstag an seinem Wohnsitz Wood Farm auf dem Sandringham-Anwesen festgenommen worden. Wie die BBC berichtete, lautet der Verdacht auf Amtsmissbrauch. Hintergrund sind die Enthüllungen aus den Epstein–Akten: Andrew soll in seiner damaligen Funktion als britischer Handelsgesandter vertrauliche Regierungsdokumente an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) weitergeleitet haben. Fast ein Dutzend britischer Polizeibehörden ermittelt derzeit auf Grundlage der rund drei Millionen Seiten umfassenden Akten. Bei einer Verurteilung wegen Amtsmissbrauchs droht in Grossbritannien im Höchstfall eine lebenslange Freiheitsstrafe.