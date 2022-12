Das schenkt König Charles seinen Angestellten

Eine Überraschung in der Schublade versteckt

«Er hat mir lustige kleine Dinge in der Schublade hinterlassen, in der ich meine Post aufbewahrt habe», erinnert sich Grant Harrold an die Geschenke von Charles. Diese seien meisten von praktischer Natur gewesen. «Einmal hinterliess er eine Dose Lachs und in einem Jahr bekam ich eine Salz- und Pfeffermühle, die in ein Band gewickelt war.» Harrold glaubte aber, dass Charles diese Dinge selbst in einem Geschenkkorb bekam und der Royal einfach zu viele Geschenke bekam, um sie alle selber zu brauchen. Also schenkte er Dinge an seine Angestellten weiter.