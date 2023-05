Wisst ihr, wo und wie die britischen Royals wohnen?

Bei wichtigen Familien-Anlässen winkt die Royal Family vom Balkon des Buckingham Palastes - zuletzt nach der Krönung am 6. Mai. Doch die Mitglieder der britischen Königsfamilie wohnen nicht in dem riesigen Schloss mit 775 Räumen, sondern an etlichen anderen Orten. Auch der früher beliebte Kensington Palast ist nicht mehr so gefragt.