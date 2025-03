König Charles erweitert seine Immobiliensammlung aus Liebe

Um den Kaufpreis zu berappen musste der englische König weder eine Hypothek aufnehmen, noch auch nicht in die Staatskasse greifen – King Charles III. kaufte der König das Old Mill Anwesen, das an Königin Camillas Ferienhaus Ray Mill House in Wiltshire, angrenzt, mit privaten Mitteln. Ein nicht namentlich genannter Freund von Königin Camilla erklärte gegenüber der «Page Six», dass Charles besorgt über Sicherheitsrisiken war, da ein potenzieller Käufer plante, «die kommerzielle Nutzung des Anwesens als Kurzzeitferienwohnung und Hochzeits-Location zu maximieren».