König Charles hat hohe Ansprüche an seine Angestellten

«Das Tempo ist ziemlich hoch»

Einige dieser Angestellten beispielsweise sprachen mit dem Journalisten Valentine Low, der die Erzählungen direkt in sein 2022 erschienenes Buch «Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown» einfliessen liess. Demnach sei Charles ein Chef mit «wildem Temperament und einer heftigen Arbeitsmoral», wie Gala.de aus einem Auszug des Buches zitiert. Er stelle zwar sehr hohe Ansprüche an sich selbst, aber auch an die Angestellten.