Das sind die Macken von König Charles III.

Dieser Zwischenfall scheint den neuen Monarchen so sehr zu ärgern, dass er den Stift, mit welchem er eben noch unterzeichnete, einfach einsteckt. Das wäre grundsätzlich nicht schlimm, aber sein Sohn, Prinz William (40), muss nach Charles das Dokument unterschreiben, steht nun aber ohne Stift da. Der Angestellte, der die Box kurz vorher vom Tisch nahm, hat diese noch in der Hand und William, sozialkompetent wie er ist, fragt kurz höflich, ob er bitte noch einmal einen Füllfederhalter haben könnte. William bekommt direkt die gesamte Schachtel überreicht und statt zu meckern, dass dieses nun Platz auf dem Tisch wegnimmt, stellt William die Stiftebox einfach auf eines der Dokumente, an eine Stelle, an die er nicht ran muss. So ist die Box aus dem Weg, er hat genug Platz zum unterschreiben und William hat mal wieder Sympathiepunkte gewonnen. Und selbst Camilla (75), die als Queen Consort nach William das gleiche Dokument unterschreibt, verschiebt die Tintenfässer selbst, als diese ihr in die Quere kommen.