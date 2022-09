König Charles III.: Emotionaler Auftritt am Buckingham Palast

König Charles III. (73) ist am Buckingham Palast angekommen. Zusammen mit seiner Ehefrau, Queen Consort Camilla (75), reiste er nach London, um dort am Abend seine erste Rede als neuer Monarch zu halten. Die beiden waren nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (1926-2022) am Donnerstag (8. September) noch über Nacht auf dem schottischen Anwesen Balmoral geblieben. Am Palast zeigte sich der König volksnah, winkte und schüttelte den Menschen die Hände, die sich zahlreich dort versammelt hatten. Laut «Daily Mirror» geschah dies unter Rufen von «God save the King».