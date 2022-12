Eine besonders emotionale Bewährungsprobe für König Charles III. (74): Zum ersten Mal hält er die traditionelle Weihnachtsansprache als König. Sie wird am ersten Weihnachtstag (15 Uhr englische Zeit) am britischen TV ausgestrahlt. Aufgezeichnet hat er die Rede bereits – an einem ganz besonderen Ort: Er steht in der St. George Kapelle in Windsor, ganz nahe am Grab seiner Mutter, Queen Elizabeth II. (1926-2022), die am 8. September mit 96 Jahren gestorben ist.