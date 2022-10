Stösst König Charles bald an seine Grenzen?

Auf den Schultern von König Charles III. (73) liegt eine grosse Last: Während er um seine kürzlich verstorbene Mutter trauert, muss Charles sofort unter genauster Beobachtung der Öffentlichkeit seine neue neue Rolle als König wahrnehmen. Und es stehen grosse Aufgaben an: Das Ansehen der Royals soll er bewahren, die Monarchie gleichzeitig verschlanken und mordernisieren plus der neuen Premierministerin Liz Truss (47), die in Grossbritannien bereits jetzt arg in der Kritik steht, mit Rat und Tag zur Seite stehen. Die Fussstapfen, die Charles Mutter Queen Elizabeth II. (1926-2022) hinterlässt, sind riesig.