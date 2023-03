Vom 29. bis zum 31. März befindet sich King Charles III. (74) nebst Queen Consort Camilla (75) auf Deutschland-Besuch, gemeinsam bereisen sie Berlin, Brandenburg und Hamburg. Am ersten Tag steht unter anderem ein feierliches Staatsbankett an, für das Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) die beiden ins Schloss Bellevue einlädt. Neben diversen Personen aus der Politik, etwa Wirtschaftsminister Robert Habeck (53), Finanzminister Christian Lindner (44) sowie Ex-Kanzlerin Angela Merkel (68) und Ex-Bundespräsident Joachim Gauk (83), soll laut «Bild» auch ein waschechter Punker an der Tafel Platz nehmen: Toten-Hosen-Frontmann Campino (60)!