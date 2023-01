König Charles soll der BBC ein Fernsehinterview geben

Im Rahmen der Berichterstattung zur Krönung am 6. Mai soll die BBC auch eine Reportage über den König planen, in der sein Leben und seine Pläne für die Nation als Monarch thematisiert werden. Ein Element soll dabei ein Interview sein, das der altgediente Moderator Jonathan Dimbleby (78), einen langjährigen Freund von Charles, führen würde. Doch Insider befürchten, Charles könnte auch zu den Anschuldigungen und Behauptungen in Harry und Meghans Veröffentlichungen befragt werden.