König Charles lässt Prinz Andrew weiter in der Royal Lodge wohnen

Endlich ist eine Einigung da: Prinz Andrew (63) muss nicht umziehen! König Charles III. (74) hat ihm erlaubt, auf unbestimmte Zeit in der Royal Lodge nahe Windsor Castle zu bleiben. Das britische Blatt «The Mirror» berichtet von einer entsprechenden Vereinbarung zwischen dem Monarchen und seinem jüngeren Bruder. Der in Ungnade gefallene Herzog von York soll darin versichert haben, dass er die notwendigen Mittel aufbringen kann, um dringend benötigte Reparaturen in Höhe von rund 2,3 Millionen Euro an dem königlichen Anwesen mit 30 Zimmern durchzuführen.