Studenten und Studentinnen durften die ihre Fähigkeiten im Bereich er Serienproduktion unter Beweis stellen und im Rahmen eines Trainingsprogrammes die alten Vorhänge zu Kimonos umnähen. Anfang 2022 wurde an den Hauptsitz der King's Foundation im Dumfries House in East Ayrshire 30 verschiedene Muster geschickt, an denen sich die angehenden Modedesignerinnen und Designer austoben durften und den Auftrag hatten, aus den ausrangierten Vorhängen eine moderne Modekollektion aus Kimonos herzustellen, die theoretisch in Läden verkauft werden könnten.