Erweiterte Öffnung für Besucher

Schloss Balmoral soll Gedenkstätte für Queen werden

König Charles III. will das Schloss Balmoral offenbar in eine öffentliche Gedenkstätte für die verstorbene Queen verwandeln. Dafür plant er, die Sommerresidenz in Schottland öfters als bisher für Besucher zu öffnen.