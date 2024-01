König Charles schreibt nach seiner Prostata-OP Geschichte

Derzeit geht man davon aus, dass Kate erst wieder nach Ostern in ihre royale Rolle zurückkehren kann. König Charles III. will so bald wie möglich wieder Termine wahrnehmen, allerdings kann sein Comeback ebenfalls bis zu vier Wochen dauern. Es heisst, seine Ehefrau Camilla habe ihm geraten, zumindest vorerst etwas kürzer zu treten. Nun muss der Monarch vor allem aus gesundheitlicher Sicht einige Dinge beachten. So sollte Charles vorerst auf Alkohol und scharfe Gewürze verzichten. Ausserdem ist es wichtig, ausreichend zu trinken und sich – im Rahmen der Möglichkeiten – zu bewegen. Beim Verlassen der «London Clinic» wirkte Charles allerdings bestens gelaunt.