König Charles trifft indigene Anführer der First Nations

«Treaty 6» ist ein völkerrechtliches Abkommen, das im Jahr 1876 zwischen der britischen Krone und den indigenen Völkern der Cree, Assiniboine und Saulteaux im heutigen Zentralsaskatchewan und Alberta geschlossen wurde. Die indigenen Völker stimmten zu, das Land mit den Siedlern zu teilen, während die Krone im Gegenzug dauerhafte Verpflichtungen einging. Dazu gehörten der Schutz ihrer Lebensweise, Unterstützung in Krisenzeiten (wie Hungersnöten) und der Zugang zu medizinischer Versorgung – eine Klausel, die als Grundlage für das heutige kanadische Gesundheitssystem für Indigene gilt.