  4. RoyalTea: Was plant König Charles III. mit der Royal Lodge?
Nach dem Rauswurf seines Grüsel-Bruders Andrew aus der Royal-Lodge dreht der Briten-König die 30-Zimmer-Villa seinem verlorenen Sohn an. Schnallen Harry und Meghan in ihrer  Arroganz den listigen Plan des Monarchen? Darüber diskutiert unser «RoyalTea»-Duo. Und wir fragen uns, ob der blasse Prinz Edward tatsächlich Sex im Buckingham Palast hatte.  
Königlicher Podcast «RoyalTea»

König Charles und seine List bei Harry

Ausgerechnet der Grüsel der königlichen Familie soll dafür sorgen, dass sich der Briten-Monarch und sein Jüngster wieder annähern. Andrews ehemalige Royal Lodge dient jetzt als Köder für den Reserve-Prinzen. Und wir fragen uns: Ist der König völlig verzweifelt oder total gewieft?

Nach dem Rauswurf seines Grüsel-Bruders Andrew (66) aus der Royal-Lodge im Windsor Park dreht Briten-König Charles III. die 30-Zimmer-Villa seinem verlorenen Sohn an. Schnallen Prinz Harry (41) und dessen Ehefrau Meghan (44) in ihrer Arroganz den listigen Plan des Monarchen? Und beissen sie bei dessen Angebot tatsächlich an? Darüber diskutiert unser «RoyalTea»-Duo.

Ausserdem fragen wir uns, ob der blasse Prinz Edward (61) tatsächlich Sex im Buckingham Palast hatte? Denn das behauptet eine längst verflossene Ex-Freundin des jüngsten Bruders von König Charles III. in einem neuen Enthüllungsbuch. Er wäre wohl nicht der erste und vermutlich nicht der letzte Royal, der in der offiziellen Residenz des britischen Monarchen «verkehrt(e)». Und angesichts der aktuellen Geschehnisse werfen wir auch noch einen Blick nach Abu Dhabi und auf den dort in die Wüste verbannten spanischen Ex-König Juan Carlos I. (88).

Von René Haenig und Flavia Schlittler vor 1 Stunde
