König Charles will Polizei bei Andrew-Ermittlungen helfen

Nach seiner Rückkehr habe Andrew gemäss den E-Mails am 30. November 2010 offizielle Berichte über diese Reisen an Epstein weitergeleitet – nur fünf Minuten, nachdem er sie von seinem Sonderberater Amit Patel erhalten hatte. Eine weitere E-Mail vom 24. Dezember 2010 soll einen vertraulichen Bericht über Investitionsmöglichkeiten in Afghanistan enthalten haben, finanziert durch britische Regierungsgelder und verwaltet von der britischen Armee.