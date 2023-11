König Charles zeigt erneut seine humorvolle Seite

Der Duft von Kimchi erfüllte die Strassen von New Malden, als König Charles III.(74) einen aufregenden Ausflug in Londons «Koreatown» unternahm. Der 74-jährige Monarch tauchte in die südkoreanische Kultur ein, um sich auf den bevorstehenden Staatsbesuch des südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol (62) und seiner Frau Kim Keon Hee (51) vorzubereiten.