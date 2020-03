König Felipe bricht nach Zoff mit seinem Vater Juan Carlos

Laut «The Telegraph» soll aber auch Felipes Name auftauchen – als zweiter Begünstigter einer Offshore-Stiftung. Doch davon distanziert sich das Königshaus jetzt in aller Deutlichkeit. Davon habe Felipe nichts gewusst. Die Krone müsse die Würde der Institution gewährleisten und ein ehrliches sowie integres Verhalten an den Tag legen, lässt der Palast in einer Mitteilung verlauten. Es gehe auch um das Ansehen des Königshauses. Nur so verdiene sich die Krone moralische Autorität, die sie für die Ausübung ihrer Funktionen benötige.