König Felipe mit Sonnenbrand bei offiziellem Anlass

Das gute alte Preisschild

Kleiderpannen können vorkommen – auch die britischen Royals bleiben davon nicht verschont. Als Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) 2018 am Flughafen von Fua'amotu in Tonga empfangen wurden, sorgte etwas Weisses am Saum des roten Kleids der Herzogin für Aufsehen. Das Preisschild war in Vergessenheit geraten und hing nach wie vor am Stoff. Das gute Stück soll 450 Dollar gekostet haben.