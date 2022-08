So entspannt sehen royale Sommerferien aus

«Unsere Familie wünscht Ihnen allen einen wunderschönen Sommer!» Das schreibt die schwedische Prinzessinen-Familie um Carl Philip (43) und Sofia (37) zu einem Foto, welches sie mit ihren drei Söhnen Julian, Gabriel und Alexander in einer sommerlichen Blumenwiese zeigt. Die Kids haben sie für das Fotoshooting in langärmlige Pullover gesteckt, denn sie wissen: Skandinavische Sommer gehören nicht zu den heissesten in Europa.