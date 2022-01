Gestatten, hier kommt Monacos nächster Fan-Liebling

Die 23-Jährige nämlich hat nicht nur zehn Tattoos, was in royalen Kreisen noch immer eher selten ist, sondern arbeitet tatsächlich auch als Marketingleiterin in einem monegassischen Nachtclub. Gut möglich, dass die Erfahrungen, die sie in ihrem Job gemacht hat, dazu beigetragen haben, dass Camille gemeinsam mit vier Kolleginnen die Organisation Be Safe Monaco ins Leben gerufen hat. Der Verein setzt sich dafür ein, junge Menschen und deren Eltern auf die Gefahren von Alkohol am Steuer zu sensibilisieren und entsprechend Prävention zu leisten. Gottlieb ist die Präsidentin des Vereins, der neben der Prävention auch kostenlose Shuttle-Dienste und Alkoholtests anbietet.