In Schwester Caroline findet Albert seine grösste Stütze

Dass sich Caroline und Albert so gut verstehen, hat seinen Ursprung bereits in der Kindheit der beiden Royal-Sprösslinge. Die beiden nämlich verbindet viel. Schliesslich mussten sie sich schon in jungen Jahren gemeinsam durchschlagen. «Bis wir 14 waren, haben wir nicht mit unseren Eltern gegessen», wird die Prinzessin im Buch «The Man and The Prince» zitiert, das zu Ehren von Alberts 60. Geburtstag erschienen war.