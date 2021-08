Drei Monate nach Charlènes Abreise ist nichts, wie es war

Wo Fans sich darauf freuen, Charlène und Albert bald endlich wieder zusammen auf Fotos zu sehen, hält Alberts Tante zweiten Grades Christa Mayrhofer-Dukor mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg. In der italienischen Wochenzeitschrift «Oggi» malt sie eine düstere Zukunftsprognose. «Ich glaube, sie werden sich bald scheiden lassen», sagt sie. Das will sie eigenen Aussagen zufolge bei einem Telefonat mit ihrem Neffen zweiten Grades erfahren haben. «Er hat nur erwähnt, dass seine Ehe in einer sehr, aber wirklich sehr schwierigen Phase ist. ‹Mit Charlène befinde ich mich in einer Phase der Entfernung, nicht nur physisch›», plauderte sie aus und zitiert den Fürstej. «Wenn ich an den Tonfall zurückdenke, den Albert hatte, glaube ich, sie werden sich bald scheiden lassen. Die beiden haben sich im Alltag voneinander entfernt, sie geht ihren Weg, er hat den seinigen gewählt», so Mayrhofer-Dukor.