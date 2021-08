Diese 10 Erkenntnisse liefern uns Charlènes Schmusebilder

So sehr man in der Körperhaltung von Charlène und Albert etwas reininterpretieren kann, so klar sind ihre Outfits: Die schreien förmlich nach Touri total! Mit Funktionshosen, Outdoor-Stiefeln, einem gemütlichen Pulli respektive einem T-Shirt sowie grossen Hüten sind Charlène und Albert für alles gewappnet, was bei ihnen in Südafrika auf dem Touristen-Programm stehen könnte.